Инновационный зеркальный трамвай R1 (Russia One) с Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, который так и не был запущен в производство, нашли в промзоне Екатеринбургна на задворках предприятия «Уралтрансмаш». Главный экспонат выставки «Иннопром-2014», которым восторгался президент Дмитрий Медведев, можно увидеть около здания на Фронтовых Бригад, 24.
Перед моделью размещена табличка «Трамвайное производство», которая раньше стояла на выставке «Иннопром». При этом место и условия размещения не производят впечатление уличного музея. Трамвай находится за забором и доступ к нему с улицы ограничен, в то же время никакой охраны рядом нет.
На заводе «Уралтрансмаш», который разрабатывал R1, на просьбу объяснить появление трамвая на задворках предприятия заявили, что он уже выполнил свою задачу: «Это был концепт трамвая, и его инновационные идеи воплотились в последующих моделях», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.
В 2014 году дизайн трамвая отметили промышленные дизайнеры Mercedes, BMW, Apple и Sony.). Дизайнер Артемий Лебедев называет внешний вид новинки «машиной-убийцей», а блогер-урбанист Илья Варламов хвалил его.
Губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что ожидает введение трамвая в эксплуатацию в 2015-м году, а к ЧМ-2018 планировалось пустить в Екатеринбурге 50 вагонов.
В 2017 году директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко заявил, что серийного производства трамваев R1 на «Уралвагонзаводе» не будет: «У нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта».
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