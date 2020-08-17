В Курганской области ослабили коронавирусные ограничения

Диспансеризация будет проводиться по предварительной записи, чтобы избежать очередей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больницах Курганской области возобновляется проведение диспансеризации и профосмотров, приостановленных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«С 17 августа 2020 года больницы Курганской области возобновили проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», — рассказали в оперштабе. Исключение сделано лишь для курганцев старше 65 лет, которым пока не рекомендуют посещать медучреждения для таких осмотров. Их пригласят на диспансеризацию после полного снятия ограничений.

Попасть на прием можно будет по предварительной записи. Это позволит разделить поток посетителей и избежать скопления людей, отмечают в оперштабе. Помимо паспорта и полиса обязательного медицинского страхования пациентам необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты. На входе в больницу у них будут измерять температуру.

Режим повышенной готовности, вызванный ситуацией с коронавирусной инфекцией, введен в Курганской области с 16 марта. С 1 апреля в регионе введен режим самоизоляции. В рамках этих ограничений в больницах области временно приостанавливали диспансеризацию и профосмотры.