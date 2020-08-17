Пермские элиты отреагировали на первую презентацию Махонина

Пермские айтишники полагают, что изменения в отрасли можно будет ощутить не раньше, чем через пять лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пермские политические и бизнес-элиты по просьбе URA.RU оценили первое предвыборное программное обращение врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В тексте Махонин дает оценку реформам образования и медицины в крае, а также затрагивает социальную сферу.

«Я обратил внимание на выставляемые горизонты планирования. Мы видели в статье, что это десять лет. Потому что многие проекты — это длительные проекты. И фактически Махонин говорит о том, что он готов работать длительное время», — рассказал URA.RU председатель общественной палаты региона Дмитрий Красильников.

Гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Демкин отметил, что Махонин впервые озвучил темы, о которых длительное время не принято было говорить публично. «Это реформа в системе образования и в системе медицинского обслуживания. В кулуарах эти реформы постоянно подвергались критике. Здесь же отмечается, что наша задача — отходить от этих реформ», — заявил URA.RU Демкин. Он также рассказал, что ждет аналогичную презентацию и по строительной отрасли.

Сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев ждет от Махонина презентацию проекта по развитию туристической отрасли региона. Одновременно с этим он одобряет проект развития IT-сектора. «Мне понравилось, что мы должны провести ревизию госуслуг и максимально перевести их в цифру. Это хороший знак, как для людей, так и для создателей IT-решений», — пояснил URA.RU Кивокурцев.

На пост губернатора Прикамья также претендует Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».