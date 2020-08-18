Оппозиция Беларуси ответила Лукашенко о попытке захвата власти

Созданный координационный советв Белоруссии не ставит перед собой цели захвата государственной власти неконституционным путём. Об этом заявила доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова в ответ на обвинение главы государства Александра Лукашенко в попытке захвата власти оппозицией.
«Он [координационный совет] не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок», — цитирует Ковалькову РИА «Новости». Она уточнила, что совет действует на основании принципов Конституции Белоруссии.
Координационный совет в Белоруссии был создан по инициативе Тихановской 14 августа. Тогда она отметила, что он необходим для «обеспечения трансфера власти», напоминает RT. Всего в новый орган вошли около 70 человек. В свою очередь Лукашенко заявил, что в его составе находятся «обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты». Он отметил, что расценивает создание совета однозначно: «это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями».
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