Лукашенко заявил о попытке захвата власти в Белоруссии

Создание координационного совета оппозиции в Белоруссии является попыткой захвата власти. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.
«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — цитирует БЕЛТА Лукашенко. При этом он заявил, что власть будет принимать меры в отношении тех, кто вошел в совет оппозиции. Однако эти меры, по словам Лукашенко, будут адекватными и законными. По мнению главы республики, этого будет достаточно, чтобы «остудить горячие головы».
Ранее белорусская оппозиция представила список членов координационного совета. Как заявил Лукашенко, в составе находятся «обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты», уточняет RT.
Штаб объединенной оппозиции заявил о намерении завершить формирование координационного совета для трансфера власти в Белоруссии до конца дня. Кроме того, доверенное лицо бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова допустила суд над Лукашенко — если будет доказано, что он совершил преступление.
По официальным данным, на президентских выборах Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов, а действующий глава государства Александр Лукашенко — 80,1%. Штаб Тихановской и оппозиция в целом считают, что результаты сфальсифицированы, и требуют честных выборов, пишет «Национальная служба новостей».
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