18 августа 2020

Россиянка, которой муж отрубил руки, поведала о новом избраннике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маргарита Грачева на презентации книги «Счастлива без рук». Москва, грачева маргарита
Маргарита Грачева счастлива в новых отношениях с мужчиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянка Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, рассказала про своего нового возлюбленного. Она подчеркнула, что жених тепло относится к ее сыновьям от прежнего брака.

«Они отлично общаются, прекрасно ладят, что для меня, как для мамы, очень важно», — поделилась Грачева с изданием Woman.ru. Теперь пара задумывается о рождении еще одного ребенка. Грачева призналась, что очень хочет дочку.

Женщина рассказала, что когда начала встречаться с новым мужчиной, она постаралась сделать так, чтобы у сыновей сохранился привычный образ жизни, при этом возлюбленный с пониманием отнёсся к этому вопросу. «Он спокойно ждал и не требовал от меня серьезных отношений. Возможно, поэтому все получилось», — рассказала Грачева.

Ранее девушка заявила, что выходит замуж. Своего избранника она встретила после переезда с детьми в северную столицу.

Два года назад муж Маргариты Грачевой увез ее в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Следствие считает, что это была спланированная до мелочей расправа: злоумышленник пытал супругу полтора часа, а после доставил в больницу и сдался полиции. Мужчина был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...