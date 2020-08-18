Тихановской предложили стать «переходным президентом» Беларуси

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская должна сыграть роль «переходного президента». Об этом заявил коллега, экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало.
«Она [Тихановская] является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — цитирует Цепкало РИА «Новости». В случае проведения повторного голосования, Цепкало уверен в победе Тихановской.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Во время митингов задержаны тысячи человек, есть пострадавшие среди протестующих и силовиков. Сам Лукашенко заявил, что Белоруссия стоит перед угрозой потери независимости, пишет «Дни.ру». По словам главы республики, он переживает за будущее своей страны и народа, сообщает «Утро.ру».
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