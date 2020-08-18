18 августа 2020

Тихановской предложили стать «переходным президентом» Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Светлана Тихановская должна сыграть роль «переходного президента» Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская должна сыграть роль «переходного президента». Об этом заявил коллега, экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало.

«Она [Тихановская] является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — цитирует Цепкало РИА «Новости». В случае проведения повторного голосования, Цепкало уверен в победе Тихановской.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Во время митингов задержаны тысячи человек, есть пострадавшие среди протестующих и силовиков. Сам Лукашенко заявил, что Белоруссия стоит перед угрозой потери независимости, пишет «Дни.ру». По словам главы республики, он переживает за будущее своей страны и народа, сообщает «Утро.ру».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...