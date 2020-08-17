Подсчитано число белорусов, пропавших после протестов

После протестов в Белоруссии пропали 76 человек. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала tut.by, который проходил на сайте СМИ с 14 августа.
«По некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но все равно неизвестно место отбывания наказания. По некоторым ситуация еще хуже: ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о своих близких», — говорится в сообщении.
По данным портала, большинство пропавших — мужчины. Отмечается, что некоторые случаи выпадают из привычной схемы задержания протестующих. Например, директор музея из Гродненской области исчез сразу после работы.
Массовые протесты в стране начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов, передает агентство Nation News. Во время митингов задержаны тысячи человек, есть пострадавшие среди протестующих и силовиков.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.