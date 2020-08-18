Абитуриентов предупредили о жестком отборе при поступлении в вузы

Число поступающих в вузы возросло по сравнению с прошлым годом, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявили представители российских университетов.
«В этом году увеличилось количество абитуриентов, которые подали заявления в бакалавриат Высшей школы экономики. За всю приемную кампанию прошлого года в Вышку пришли 14,8 тысячи абитуриентов, а на 16 августа 2020 года уже 15 987 абитуриентов подали почти 30 тысяч заявлений», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Высшей школы экономии.
Среди наиболее популярных программ в этом году назвали «Прикладную математику и информатику», «Программную инженерию», «Экономику», «Экономику и статистику», «Мировую экономику», «Управление бизнесом», «Иностранные языки и межкультурную коммуникацию» и другие. На каждую из программ подано более тысячи заявлений. Рост числа абитуриентов отметили также в Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Московском автомобильно-дорожном техническом университете.
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