У вируса оказалась гибкая ножка для прикрепления к здоровым клеткам организма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые выяснили, что коронавирус проникает в здоровые клетки с помощью необычного шипа. Открытие может помочь в лечении вируса еще на стадии заражения, сообщают немецкие ученые из трех разных институтов и Европейской лаборатории молекулярной биологии.

Коронавирус прикрепляется к здоровым клеткам и перемещается в организме при помощи S-белка или шипа, рассказывают «Известия» об исследованиях. В отличие от шипов других вирусов, этот оказался гибким и покрыт гликанами.

«Эти цепи [гликанов] обеспечивают своего рода защитную оболочку, которая скрывает спайки от нейтрализующих антител», — приводит слова ученых журнал Since. Если исследователи подберут препарат против гликанов, то смогут устранить защиту вируса. В таком случае с инфекцией можно будет бороться еще на стадии заражения.

19 августа люди, которые перенесли коронавирус, составили топ-10 его последствий. После болезни все пациенты жалуются на постоянную усталость и еще несколько симптомов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.