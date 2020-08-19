Ученые выяснили, что коронавирус проникает в здоровые клетки с помощью необычного шипа. Открытие может помочь в лечении вируса еще на стадии заражения, сообщают немецкие ученые из трех разных институтов и Европейской лаборатории молекулярной биологии.
Коронавирус прикрепляется к здоровым клеткам и перемещается в организме при помощи S-белка или шипа, рассказывают «Известия» об исследованиях. В отличие от шипов других вирусов, этот оказался гибким и покрыт гликанами.
«Эти цепи [гликанов] обеспечивают своего рода защитную оболочку, которая скрывает спайки от нейтрализующих антител», — приводит слова ученых журнал Since. Если исследователи подберут препарат против гликанов, то смогут устранить защиту вируса. В таком случае с инфекцией можно будет бороться еще на стадии заражения.
19 августа люди, которые перенесли коронавирус, составили топ-10 его последствий. После болезни все пациенты жалуются на постоянную усталость и еще несколько симптомов.
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