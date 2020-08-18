Переболевшие коронавирусом составили топ-10 последствий болезни

Активисты американского социального движения Survivor Corps составили список последствий коронавируса, на которые пожаловались переболевшие пациенты. В опросе принимали участие более полутора тысяч добровольцев.
На первом месте в списке — постоянная усталость, на нее пожаловались 100% пациентов. На втором месте — боли в мышцах (66,8%), на третьем месте — дыхательная недостаточность (65,1%). Далее следуют сложности с концентрацией внимания, сниженная физическая активность, головные боли, проблемы со сном, тревожность, проблемы с памятью и головокружение.
«Помимо устойчивого ощущения боли во всем теле, сотни выживших после COVID-19 жалуются на потерю волос спустя 2 — 3 месяца после того, как вирус был побежден», — цитирует «Комсомольская правда» доктор медицинских наук Шилпи Хетарпала.
Ранее сообщалось, что у людей, перенесших коронавирус, обнаружились неврологические симптомы, повышенный риск инсульта и длительные последствия для мозга. Осложнения появляются из-за поражения органов вирусом.
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