18 августа 2020

Переболевшие коронавирусом составили топ-10 последствий болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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Переболевшие COVID чаще всего жалуются на постоянную усталость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Активисты американского социального движения Survivor Corps составили список последствий коронавируса, на которые пожаловались переболевшие пациенты. В опросе принимали участие более полутора тысяч добровольцев.

На первом месте в списке — постоянная усталость, на нее пожаловались 100% пациентов. На втором месте — боли в мышцах (66,8%), на третьем месте — дыхательная недостаточность (65,1%). Далее следуют сложности с концентрацией внимания, сниженная физическая активность, головные боли, проблемы со сном, тревожность, проблемы с памятью и головокружение.

«Помимо устойчивого ощущения боли во всем теле, сотни выживших после COVID-19 жалуются на потерю волос спустя 2 — 3 месяца после того, как вирус был побежден», — цитирует «Комсомольская правда» доктор медицинских наук Шилпи Хетарпала.

Ранее сообщалось, что у людей, перенесших коронавирус, обнаружились неврологические симптомы, повышенный риск инсульта и длительные последствия для мозга. Осложнения появляются из-за поражения органов вирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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