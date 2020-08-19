Страны ЕС собрались на саммит по Белоруссии Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала не признавать результаты президентских выборов в республике. Ее обращение к Европейскому совету опубликовано на youtube-канале «Страна для жизни». По предварительным данным, 27 стран договорились ввести санкции против представителей белорусской власти.

«Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. <…> Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», — сказала Тихановская. Она отметила, что инициировала создание Национального координационного совета, который объявит новые выборы в Белоруссии.

27 стран ЕС на экстренном саммите сегодня 19 августа обсудят ситуацию вокруг Белоруссии. Канцлер Австрии Себастьян Курц перед его началом призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за насилие в отношении протестующих и оппозиции в Белоруссии и выступил за проведение новых выборов там, пишет RT.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти республики должны отказаться от насилия, выпустить политических заключенных и пойти на конструктивный диалог с обществом. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства. Похожую позицию Высказали в других европейских странах и в США.

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