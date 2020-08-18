18 августа 2020
17 августа 2020

В Челябинске рассказали о погибшем в Сирии генерале. «Служил, как в любимой песне»

© Служба новостей «URA.RU»
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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, армия, отдать честь, петров юрий
В Чебаркуле до сих пор вспоминают своего командира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Война в Сирии

Гибель при террористической атаке в Сирии генерал-майора Вячеслава Гладких стала тяжелой потерей для его сослуживцев по Чебаркульскому гарнизону и всех, кто знал его в Челябинской области. Об этом рассказал URA.RU хорошо знавший Гладких по службе в Челябинской области председатель Совета шефов воинских частей России Игорь Михайлов.

«Подполковник, а затем полковник Гладких занимал должность начальника штаба гвардейской Оренбургской танковой бригады. Затем Вячеслав Владимирович стал ее командиром, проявив энергичным и высокопрофессиональным офицером. Это был военный специалист очень высокого уровня. Его смерть — огромная потеря для всех, кто его знал — и не только военных», — рассказал URA.RU Михайлов.

По его словам, Гладких был очень оптимистичным и открытым человеком, всегда готовым помочь родителям своих подчиненных. «Он оставил о себе очень хорошую память, всегда содействовал встречам с солдатами, другим мероприятиям. При нем отреставрировали мемориальные объекты на территории гарнизона», — добавил Михайлов.

Любимой с курсантских времен для Вячеслава Гладких была маршевая песня «Мы — русские». »«Мы — русские. Русские не продают! / За Родину последний вздох! / Мы — русские. Русские идут! / Мы — русские. Русские идут!» — буквально по этим словам он и жил»», — заключил Михайлов.

В 2014 году комбрига перевели в Оренбургскую область. Затем он окончил с отличием военную академию и получил назначение в Забайкалье. До командировки в Сирию занимал должность замкомандующего дислоцированной там 36-й общевойсковой армией. 18 августа старший военный советник генерал-майор Вячеслав Гладких и еще двое российских военных подорвались на фугасе около нефтяного поля Ат-Тайм на северо-востоке Сирии.

Командир Оренбургской танковой бригады Вячеслав Гладких в центре, в полевой форме
Фото: пресс-служба заксобрания Челябинской области

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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