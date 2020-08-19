Радий Хабиров предлагает выкупить контрольный пакет акций компании, которая разрабатывает шихан Куштау Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Республика Башкортостан выкупит у «Башкирской содовой компании» контрольный пакет акций. Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью журналисту Алексею Венедиктову заявил, что так он хочет решить вопрос с протестами против разработки соды на шихане Куштау.

«Нам нужно забирать предприятие, нужно брать контрольный пакет, выкупив определенную долю, и мы уже будем решать его судьбу. Мы эту ситуацию видим с другим источником сырья. У нас есть еще запас времени определить его», — приводит слова Хабирова «Башинформ».

Глава региона считает, что так можно спасти не только шихан, но и содовую компанию. Кроме того, БСК приносит республике и государству неплохие прибыли, подчеркнул Хабиров. Он уверен, что новое разумное управление также поспособствует модернизации предприятия.

Сейчас Башкортостану принадлежит 38,28% акций в БСК. Для того, чтобы у республики был контрольный пакет она должна увеличить свою долю в компании как минимум до 51%.

Всего в Башкирии было четыре шихана: Тартау, Куштау, Юрактау и Шахтау. Последний, Шахтау, исчез из-за разработки соды на нем. Сейчас БСК собирается начать разработку соды на Куштау. Все эти шиханы входят в список геологического наследия всемирного значения GEOSITES и в шорт-лист проекта «Семь чудес света».

На горе Куштау 16 августа произошли массовые столкновения протестующих с силовиками. Активистов пришлось разгонять слезоточивым газом. В тот же день Радий Хабиров приостановил разработку шихана, пишет «Национальная служба новостей».

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