В Екатеринбург вернулись члены палеонтологической экспедиции из Института экологии растений и животных УрО РАН. Об этом сообщил URA.RU кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.
«Мы обследовали в Тюменской области три участка на реках Вагай, Тобол и Иртыш. Особенно много находок было сделано на Вагае, где мы нашли более тысячи разных костей мамонтов», — рассказал URA.RU Павел Косинцев.
По мнению ученых, это кладбище мамонтов образовалось благодаря изменению русла реки, в результате чего течением кости древних животных сносило в одну старицу. Впоследствии из—за низкой воды кости вымыло на поверхность.
«Реки сами свои древние отложения размывают. Нам даже копать не надо было, просто собирали кости на почти обнажившемся дне, на берегу. На Тоболе и Иртыше нашли кости более древние, чем мамонта. Много костей древних рыб, а также собрали коллекцию домамонтовой фауны — кости широколобых лосей, живших 300 тысяч лет назад, древней лошади, а также древних слонов — предков мамонтов», — говорит Павел Косинцев.
Все находки ученые привезли в Екатеринбург для дальнейшего изучения.
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