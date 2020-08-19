Сечин и Алекперов пожаловались Путину на нефтяные налоги

Главы нефтяных компаний недовольны законопроектом Минфина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководители нескольких крупнейших нефтяных компаний обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на Минфин. Бизнесмены недовольны налогами, которые планирует министерство.

«Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД)», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на топ-менеджеров компаний. Среди тех, кто оказался против изменений в налогах «Роснефть» во главе с Игорем Сечиным, «Лукойл», главой которого является Вагит Алекперов, и «Газпром нефть», гендиректор которой — Александр Дюков. Также к жалобе присоединились «Татнефть» и «Зарубежнефть».

По данным источников «Коммерсанта», Путин направил письмо вице-премьеру по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрию Борисову. Президент распорядился «рассмотреть и представить предложения».

Минфин считает, что в 2019 году госбюджет недополучил около 200 миллиардов рублей из-за нефтяных предприятий, которые перешли на дополнительные месторождения. Министерство подготовило законопроект, чтобы компенсировать эти деньги.

Однако нефтяные компании заявили, что за пять лет дополнительные доходы бюджета с НДД составили 18 миллиардов рублей. Инвестиции в дополнительные месторождения достигают 110 миллиардов рублей, утверждают бизнесмены. Кроме того, они уверены, что если законопроект Минфина примут, то бюджет потеряет 2,5 триллиона рублей.

18 августа Сечин пришел с подарком на встречу с Путиным. Бизнесмен вручил президенту бутылку нефти. Оказалось, что это особенная нефть, с необычными характеристиками, пишет RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.