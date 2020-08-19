Свидетеля защиты Ефремова заподозрили в сбыте наркотиков актеру

Михаилу Ефремову могла поставлять наркотики свидетель по делу о ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Свидетель защиты по делу актера Михаила Ефремова может быть причастна к поставке наркотиков артисту. Подозреваемой в сбыте запрещенных препаратов стала ресторатор Татьяна Беркович, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Расследование дела о наркотиках продолжается. На причастность к поставке Ефремову наркотиков проверяется Татьяна Беркович», — цитирует агентство источник.

В среду, 19 августа, Беркович выступила в Пресненском суде Москвы в качестве свидетеля защиты. В ходе заседания защита артиста начала представлять доказательства. Однако процесс по делу артиста Михаила Ефремова был прерван из-за объявленной эвакуации. Позже стало известно, что суд эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Тогда в крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков, напоминают «Дни.ру». До 2021 года артиста поместили под домашний арест. За совершенное преступление Ефремову грозит 12 лет лишения свободы, однако пока актер не признал свою вину в ДТП.

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