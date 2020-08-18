Раскрыты подробности коррупционного скандала в тюменской ИК

Игоря Чурсина лишили право занимать должности на госслужбе в течение семи лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственный комитет Тюменской области раскрыл подробности совершения преступлений экс-начальником тюменской исправительной колонии №11 Игорем Чурсиным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В ходе следствия было установлено, что Чурсин с июня 2014 года по май 2019 года обязал заключенных производить мебель и кованую продукцию. Для этого использовались материалы и производственные мощности колонии. А все изделия экс-начальник ИК отвез в дом своей матери. Их стоимость оценивается в 140 тысяч рублей.

Кроме того, Чурсин потребовал от одного из заключенных, отбывающего срок за мошенничество, взятку в размере 10 миллионов рублей за прощение его дисциплинарного проступка и положительные характеристики. «В марте 2019 года Чурсин получил транш в размере 3 млн рублей, затем на подставное лицо в интересах Чурсина было оформлено машино-место стоимостью 500 тыс. рублей, а также квартира стоимостью 2 млн 500 тыс. рублей. В июне 2019 года Чурсину передали очередную часть взятки в сумме 2 млн 650 тыс. рублей наличным», — говорится в сообщении следствия. Помимо этого, Чурсин хранил у себя больше двух тысяч патронов.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальник ИК-11 был осужден на восемь лет колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступлений по четырем статьям УК РФ.