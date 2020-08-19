В 30 регионах России операторы по обращению с ТКО вписывали в платежные квитанции двойную оплату за вывоз и утилизацию мусора. К таким выводам пришли активисты партпроекта «Единой России» «Чистая страна».
«Активисты контролировали внедрение в регионах новых механизмов обращения с твердыми коммунальными отходами. Удалось вскрыть мошеннические схемы в 30 регионах, информация передана в Генпрокуратуру», — пояснили URA.RU в пресс-службе партии.
Одним из регионов, где были вопросы к оператору ТКО, стала Курганская область, уточнил координатор партийного проекта «Чистая страна» в Зауралье Сергей Белякин. «На территории всех муниципальных районов области и города Шадринска работали мобильные группы, которые проводили консультации по вопросам оказания услуги по обращению с ТКО, в том числе осуществляли прием документов, необходимых для корректировки данных в квитанции на оплату коммунальной услуги», — рассказал он.
Проект появился в декабре 2018 года. Его задача — объединение разрозненных сил для решения экологических проблем. «Мы объединили 500 общественных экологических организаций и 600 зоозащитных», — отметил координатор «Чистой страны», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Стране нужны такие проекты, продолжают в «Единой России». Последний случай, который это доказывает, — борьба активистов против разработок на шихане Куштау в Башкирии. Люди выступили против разработки одного из символов региона и добились того, что глава республики Радий Хабиров велел остановить работы и искать компромисс.
При этом два месяца назад президент России Владимир Путин заявлял, что подобное отношение к природе недопустимо. «Бизнес-компании обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности», — заявлял глава государства.
Сейчас «Единая Россия» работает над законопроектами о сокращении выбросов в атмосферу. Также партия сотрудничает с крупнейшими авиакомпаниями, чтобы изменить правила перевозки животных в самолетах.
Поддерживают тренд на защиту природы и сами россияне: 17 августа на Байкале активисты «Единой России» вместе с дайверами начали очищать озеро от брошенных рыболовных сетей, которые мешают фильтрации воды и выделяют токсины. Похожие субботники проводятся и в других регионах России — ежегодно в них участвуют сотни тысяч россиян.
«Многочисленные субботники не только повышают экологическую культуру населения, но и объединяет людей с общими интересами. Конкретный пример: югорчане стали сортировать бытовые отходы, большая часть городов уже оснащена специализированными контейнерами», — заключил депутат думы ХМАО, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Степан Пыталев.
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