В Беларуси выбрали официальных лидеров оппозиции

Лидерами белорусской оппозиции стали семь человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум. В него вошли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе штаба.

«В президиум вошли [Нобелевский лауреат по литературе] Светлана Алексиевич, [юрист] Лилия Власова, [представитель Минского тракторного завода] Сергей Дылевский, [юрист] Максим Знак, [доверенное лицо бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской] Ольга Ковалькова, [глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Тихановской] Мария Колесникова, [экс-министр культуры Белоруссии] Павел Латушко», — говорится в сообщении.

Координационный совет в Белоруссии был создан по инициативе Тихановской 14 августа. Тогда она отметила, что он необходим для «обеспечения трансфера власти. Всего в него вошли 70 человек. Ранее Ольга Ковалькова заявила о том, что список членов подбирался так, «чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ».

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти в стране. Однако в ответ в штабе подчеркнули, что совет не ставит перед собой цели захвата государственной власти неконституционным путем.

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