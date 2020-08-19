Оппозиция в Беларуси сформулировала требования к власти

Белорусская оппозиция предложила правительству страны начать переговоры по проведению новых выборов и выработке инструментов для их законности. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на YouTube, которая на момент публикации материала была недоступна.
«Единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов», — говорится в резолюции, принятой советом оппозиции по итогам первого заседания. В противном случае оппозиционеры предрекают стране дальнейшее обострение кризисной ситуации.
Оппозиция подчеркнула, что ее целью не является смена конституционного строя страны. Предполагаемая политическая программа не затрагивает внешнеполитический курс Белоруссии.
Ранее в республике выбрали президиум координационного совета белорусской оппозиции. Сам совет был создан 14 августа по инициативе бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской для «обеспечения трансфера власти».
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