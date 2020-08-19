Зараженных COVID челябинцев стало больше на фоне отмены карантина

К утру 20 августа в Челябинской области произошло 75 заражений коронавирусом за сутки (накануне было 73), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Однако ситуация остается стабильной и не ставит под сомнение правильность принятого накануне решения об очередном ослаблении карантина.
«Всего с начала пандемии случилось 13 596 случая заражения, на лечении остаются 3180 южноуральцев. Умерли четыре человека: 26-летний мужчина погиб от ковидной пневмонии, для более возрастных пациентов — 56,63 и 85 лет COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — рассказали URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 116 человек, с начала пандемии — 10 051 житель области.
Накануне Челябинская область перешла на второй этап отмены карантина. С 19 августа разрешено проведение ряда массовых и спортивных мероприятий, с 1 сентября возобновляют работу. Актуальный список запретов и ограничений можно увидеть здесь. Режим повышенной готовности продлен до 23 августа, сведясь, по сути, к соблюдению масочного режима и рекомендациям людям старше 65 лет по возможности оставаться дома.
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