19 августа 2020
18 августа 2020

Зараженных COVID челябинцев стало больше на фоне отмены карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, фап, скорая помошь, реанимация
Главная задача медиков — сохранить тренд на снижение заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

К утру 20 августа в Челябинской области произошло 75 заражений коронавирусом за сутки (накануне было 73), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Однако ситуация остается стабильной и не ставит под сомнение правильность принятого накануне решения об очередном ослаблении карантина.

«Всего с начала пандемии случилось 13 596 случая заражения, на лечении остаются 3180 южноуральцев. Умерли четыре человека: 26-летний мужчина погиб от ковидной пневмонии, для более возрастных пациентов — 56,63 и 85 лет COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — рассказали URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 116 человек, с начала пандемии — 10 051 житель области.

Накануне Челябинская область перешла на второй этап отмены карантина. С 19 августа разрешено проведение ряда массовых и спортивных мероприятий, с 1 сентября возобновляют работу. Актуальный список запретов и ограничений можно увидеть здесь. Режим повышенной готовности продлен до 23 августа, сведясь, по сути, к соблюдению масочного режима и рекомендациям людям старше 65 лет по возможности оставаться дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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