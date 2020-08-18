Текслер выводит Челябинскую область из карантина

Алексей Текслер ослабил карантин в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области возобновляется работа кинотеатров, школ и детских комнат отдыха. Это были единственные учреждения, которые не открылись с начала карантина, введенного из-за пандемии COVID-19. Распоряжение о снятии ограничительных мер 19 августа подписал губернатор Алексей Текслер. Регион перешел на второй этап ослабления карантина. С 19 августа разрешено проведение ряда мероприятий.

«Разрешены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости, — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. — С 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов. У них есть возможность подготовить помещения к выполнению обязательных требований до указанной даты».

Разрешается работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений. Снимается ограничение на количество гостей при регистрации брака. Отныне органы ЗАГС самостоятельно определяют количество присутствующих на церемонии.

О том, что Южный Урал готов ко второму этапу снятия ограничений, было заявлено на заседании оперативного штаба региона 13 августа. Источник URA.RU сообщил, что решение об ослаблении карантина будет принято до 20 августа. На совещании с главами городов и районов 19 августа Текслер заявил, что в школах должны быть обеспечены все санитарно-эпидемиологические меры. Этот вопрос будет обсуждаться на областном педсовете, который пройдет 20 августа