В Турции убили вора в законе Гули. Он собирал дань с Сибири и Урала

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гули претендовал на звание вора №1 в России Фото: Instagram Гули
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Противостояние воров в законе

В Турции убит вор в законе Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули. Об этом сообщают турецкие и азербайджанские СМИ.

«Лоту Гули был убит из пистолета мужчиной, ужинавшим вместе с ним в одном из ресторанов Анталии, — сообщили «Вести Азербайджан».

По версии турецких силовиков, Гули расстрелял криминальный азербайджанский авторитет по кличке Хан Ахмедлинский (предположительно это был Эльмар Велиев, он же — «Хан Гянджи»). «20 августа в полночь Н. Салифов получил тяжелое ранение в результате четырех выстрелов из пистолета в упор», — рассказал сайт haqqin.az.

Фото с места расстрела Гули
Фото: mynet.com

По информации издания, стрелявший был задержан полицией Турции на шоссе Анталья-Денизли. Раненого Гули скорая отвезла в реанимацию, где он и скончался — одно из ранений (в голову) оказалось смертельным.

На Салифова покушались не раз: например, в феврале текущего года стамбульская полиция задержала 17 человек, которые под руководством Гурама Чихладзе готовили покушение на него.

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Как сообщало ранее URA.RU, Надир Салифов после 22 лет заключения в Азербайджане освободился осенью 2017 года и сразу уехал в Турцию. Еще сидя в колонии, он подмял под себя большинство овощных рынков страны и заработал на этом миллиарды долларов — первыми присягнули ему и стали платить дань торговцы из Свердловской области, затем он взял под контроль Сибирь и юг России.

Гули претендовал на место вора № 1 на постсоветском пространстве и не признал выборы вора №1, которые прошли в августе 2018 в Лужниках. Когда «боссом всех боссов» единогласно выбран 54-летний Олег Шишканов по кличке Шишкан (он же Олег Раменский), Гули заявил: «Король нам не нужен».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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