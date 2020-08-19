Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Томский диджей Павел Лебедев, летевший с блогером Алексеем Навальным, опубликовал фото и видео того, как предположительно отравился блогер. Соответствующие кадры он разместил в своем Instagram.

Лебедев опубликовал фото, как Навальный пил кофе в аэропорту Томска, затем последовало видео из салона самолета. «Летел в одном самолете с Алексеем Навальным в Москву. В начале полета он ушел в туалет и не вернулся. Ему стало очень плохо. Его еле откачали», — написал Лебедев. На видео Навальный кричит от боли, к нему подходят врачи.

Навальному стало плохо, когда он летел из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. По мнению пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, блогера могли отравить. Она сделала предположение, что ему подмешали токсин в чай. При этом, по мнению журналистки Юлии Витязевой, отравление Навального было бы выгодно только его кураторам. «На данный момент времени это был бы холостой выстрел», — написала она. По ее словам, госпитализировать блогера могли для привлечения внимания к нему, а также возможны реальные проблемы со здоровьем.

Фото: Instagram

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