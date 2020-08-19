19 августа 2020
18 августа 2020

Пермяки с коронавирусом стали чаще попадать в больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, коридор больницы, защитные очки, защитная маска, защитная одежда, больница, covid-19, covid19, ковид, противочумной костюм
За сутки коронавирус выявлен у 61 пермяка Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большая часть заразившихся коронавирусом пермяков оказалась в больницах региона. Об этом сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом распространение инфекции в регионе замедляется.

«В Пермском крае выявлено 62 новых случая заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 13 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницах региона оказалось только 42 человека из 61, у которых был диагностирован COVID-19.

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Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Пермском крае снизился до 0,91 (19 августа — 0,92). Всего коронавирус подтвержден у 7234 пермяков. В результате болезни скончались 326 человек (+2 за сутки), в том числе 194 непосредственно от COVID-19. За все время выздоровело 5088 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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