Пермяки с коронавирусом стали чаще попадать в больницы

За сутки коронавирус выявлен у 61 пермяка Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большая часть заразившихся коронавирусом пермяков оказалась в больницах региона. Об этом сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом распространение инфекции в регионе замедляется.

«В Пермском крае выявлено 62 новых случая заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 13 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницах региона оказалось только 42 человека из 61, у которых был диагностирован COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Пермском крае снизился до 0,91 (19 августа — 0,92). Всего коронавирус подтвержден у 7234 пермяков. В результате болезни скончались 326 человек (+2 за сутки), в том числе 194 непосредственно от COVID-19. За все время выздоровело 5088 человек.