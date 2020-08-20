Навального могли отравить его же сторонники

Алексей Навальный потерял поддержку многих оппозиционеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отравление блогера Алексея Навального выгодно другим оппозиционерам, которые таким образом могли попытаться вызвать у него неадекватное поведение. Об этом в разговоре с URA.RU заявил президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев.

«Произошедшее выгодно сторонникам Навального и всем оппозиционерам, потому что теперь у них появился повод начать атаку на Кремль и снова войти в информационную повестку. Оксибутират натрия, которым, как считается, отравили Навального, используют наркоманы, но массовых отравлений среди них почему-то нет. Возможно, таким образом его хотели выбить из колеи, чтобы он неадекватно себя вел, но перестарались», — пояснил собеседник агентства.

Такого же мнения придерживается директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Навальный крайне неудачно повел себя в грядущих выборах — его концепция отдать предпочтение своим кандидатам, оставив остальным „умное голосование“, расколола оппозицию. Внутри этого сектора он оказался в самоизоляции, оппозиция теперь настроена против него», — пояснил собеседник агентства.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. По мнению его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли отравить, подмешав токсин в чай. Как считает политолог Татьяна Становая, за отравлением могут также стоять фигуранты его расследований.

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