Стало известно, кто мог отравить Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За отравлением блогера Алексея Навального могут стоять фигуранты его расследований. Так считает политолог, бывший руководитель аналитического департамента Центра политических технологий (ЦПТ) Татьяна Становая.

«Навальный, конечно, в последние годы стал главным следователем страны — копал глубоко, задевал очень многих и болезненно. Он стал реальной системной угрозой для самой влиятельной части элиты», — написала она в своем telegram-канале.

Эксперт не исключает, что отравителями могут быть и «цепные псы режима». «Кто-то мог попытаться защитить „стабильность“, выбрав способ в меру своей испорченности. Мог думать, что тем самым оказывает услугу руководству страны. Но в этом случае следы обычно быстро обнаруживаются», — пояснила она.

Но власти, вероятнее всего, к отравлению не имеют отношения, продолжает политолог. «Убийство Навального воспринимается в Кремле как исключительно опасная провокация, которая может спровоцировать протесты. Убить Навального для [президента РФ Владимира] Путина — иррациональный и опасный шаг», — объяснила она. Также, по ее словам, маловероятна и версия попытки убийства силовиками без ведома президента: «На самостоятельное политические решения подобного типа они не решаются».

Но в любом случае произошедшее — сигнал о внутренней дестабилизации, уверена Становая. «Игроки вынуждены прибегать к отчаянным мерам и в дефиците возможностей поддерживать стабильность адекватными механизмами», — заключила она.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. По мнению его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли отравить, подмешав токсин в чай.

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