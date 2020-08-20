С Ефремова требуют еще больше денег за смертельное ДТП

Актеру Михаилу Ефремову, который спровоцировал смертельное ДТП в июне в Москве, предъявили новый гражданский иск. Старший сын погибшего в аварии Сергея Захарова Виталий увеличил сумму требований на 1 миллион рублей, передает ТАСС.
«Сумма по гражданскому иску о возмещении вреда увеличилась на 1 млн рублей — до 7,5 млн рублей», — сообщила адвокат Татьяна Головкина перед заседанием в Пресненском суде.
По ее словам, причиной для увеличения исковых требований стало «хамство господина Ефремова». Де прений потерпевшая сторона еще может подавать новые иски, чем родственники погибшего и воспользовались.
Трое остальных потерпевших по делу — вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова — заявили солидарный иск к Ефремову на 1 рубль. Сегодня в Пресненском суде проходит допрос свидетелей защиты обвиняемого.
Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков.
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