У чиновницы из ЯНАО нашлась недвижимость за границей

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Нового Уренгоя Елена Фокина владеет недвижимостью за рубежом, следует из опубликованной на сайте мэрии справке о доходах и имуществе муниципальных служащих. У чиновницы в собственности находится квартира в Болгарии.
Муниципальная служащая за 2019 год заработала более 3,4 млн рублей — это больше на 300 тысяч, чем годом ранее. В собственности Фокиной также имеется три квартиры в России и автомобиль Hyundai.
Между тем, доходы главы Нового Уренгоя Ивана Костогриза в прошлом году упали. Если в 2018 году он заработал свыше 16,5 млн рублей, то по итогам 2019 года доходы мэра составили 16,2 млн рублей.
В собственности градоначальника мотоцикл Harley, а также участок земли площадью 600 кв.м и жилой дом 113 кв. м. Костогриз также является собственником четырех квартир площадью от 65 до 113 кв.м и гаража.
Ранее URA.RU рассказывало, что у главы Надымского района Леонида Дяченко обнаружилась недвижимость на Украине. Глава района, который, как утверждают источники, собирается на пенсию, за год увеличил свои доходы на 2 млн рублей.
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