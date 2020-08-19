Пермский вице-премьер теряет шансы на избрание в парламент

Довыборы в законодательное собрание Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев опасается того, что не сможет избраться депутатом законодательного собрания Прикамья по округу № 17. Об этом URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией. Он пояснил, что это связано с возможным ростом популярности конкурента Удальева Ирины Злобиной.

«Сейчас Удальев уже не так оптимистично смотрит на итоги сентябрьских выборов. Переживает, что Злобина может его опередить. Вот и ездит часто в территорию округа», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что еще месяц назад Удальев считался фаворитом предвыборной гонки, но сейчас кандидат от «Справедливой России» Злобина может потеснить Удальева. Якобы в ее пользу может сыграть тот факт, что она местная, а Удальев — нет.

Лидер пермский справедливороссов Вероника Куликова подтверждает, что Злобина использует этот прием в своей предвыборной кампании. «Мы безусловно нацелены только на победу. У Злобиной очень хорошие позиции, самое главное, что она — „своя“. Для территории это очень важно», — рассказала URA.RU Куликова.

В предвыборном штабе Удальева сообщили URA.RU, что продолжают, как и прежде, вести предвыборную кампанию. «Удальев, как ездил дважды в неделю в округ, так и продолжает. Один раз в неделю — в Чусовой, второй — в Горнозаводск», — пояснили URA.RU там.