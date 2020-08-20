Как будут работать школы и вузы с 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекция Алексея Волина в рамках проекта
Вузы начнут занятия с 1 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Очные уроки в школах не планируют заменять дистанционными, а учеба в вузах начнется в срок — с 1 сентября. Об этом заявили в Министерстве Просвещения и Министерстве науки и высшего образования.

«Перенос начала 2020-2021 учебного года на более поздний срок не планируется», — приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы Минобрнауки. Там отметили, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от эпидситуации в каждом регионе.

Дистанционное образование никогда не сможет заменить традиционного формата, а пандемия коронавируса лишний раз доказала это, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее директор одного из лицеев Санкт-Петербурга Константин Тхостов рассказал, какие нововведения ждут школьников в новом учебном году. По его словам, наибольший акцент будет делаться на гигиену, передает RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...