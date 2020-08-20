Как будут работать школы и вузы с 1 сентября

Очные уроки в школах не планируют заменять дистанционными, а учеба в вузах начнется в срок — с 1 сентября. Об этом заявили в Министерстве Просвещения и Министерстве науки и высшего образования.
«Перенос начала 2020-2021 учебного года на более поздний срок не планируется», — приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы Минобрнауки. Там отметили, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от эпидситуации в каждом регионе.
Дистанционное образование никогда не сможет заменить традиционного формата, а пандемия коронавируса лишний раз доказала это, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее директор одного из лицеев Санкт-Петербурга Константин Тхостов рассказал, какие нововведения ждут школьников в новом учебном году. По его словам, наибольший акцент будет делаться на гигиену, передает RT.
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