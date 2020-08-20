В полиции ЯНАО нашли способ справиться с кризисом

Большая часть сотрудников полиции в подразделениях УМВД по ЯНАО — являются «переводниками» из других регионов России. Это следует из официального ответа ведомства на запрос URA.RU.
«Основная доля работающих на Ямале сотрудников органов внутренних дел приходится на переводников из других регионов», — сообщили в УМВД по ЯНАО. Только за последние три года перевод на Ямал оформили почти 700 полицейских.
Сами силовики отрицают кадровый голод в регионе. «Уровень укомплектованности личного состава остался на уровне прошлого года», — говорится в письме.
Ранее URA.RU сообщало о якобы возникшем на Ямале кадровом кризисе в органах правопорядка. По сообщениям источников в ямальской полиции, не хватает не только рядового и младшего состава, но и руководителей.
При этом с выполнением поставленных задач полицейские справляются. Правда, нагрузка на одного человека при этом сильно превышает все действующие нормативы.
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