СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела MH17

Служба безопасности Украина хотела похитить из России фигуранта дела о крушении малазийского Boeing MH17. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на telegram-канал WarGonzo.
«Среди наиболее вероятных целей были экс-начальник контрразведки МО ДНР Сергей Дубинский, экс-министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков), а также экс-премьер ДНР Александр Бородай», — пишет издание. По данным telegram-канала, Украине также интересен командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, однако он живет в Донецке.
Утверждается, что операция якобы готовилась СБУ под руководством ЦРУ. Целью операции было доставить в Гаагу лиц, имеющих информацию о крушении Boeing, который был сбит над Донбассом в июле 2014 года.
Ранее в СБУ ответили на обвинения России похитить одного из донбасских ополченцев. В украинской спецслужбе эти сообщения назвали «обычным фейком» со стороны России. Позднее писатель Захар Прилепин, воевавший на Донбассе, заявил URA.RU, что попытка СБУ провести подобную операцию означает начало бескомпромиссной войны.
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