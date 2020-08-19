Инсайд: Текслер продлит спецрежим по COVID в Челябинской области

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с пандемией коронавируса, будет продлен до 6 сентября. Такое решение примет в ближайшее время губернатор Алексей Текслер, сообщил источник URA.RU в правительстве региона.
«Действие режима повышенной готовности истекает 23 августа. Очередное его продление нужно, прежде всего, чтобы сохранить возможность продлевать больничные листы работающим пенсионерам старше 65 лет», — пояснил URA.RU источник. По его словам, на экономике и работе различных организаций, прежде всего образовательных, продление ограничений никак не скажется. В результате точечной отмены запретов практически единственным требованием к южноуральцам осталось соблюдение масочного режима. Предприятия и организации действуют в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.
В пресс-службе правительства области заявили, что все решения по карантину будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. На второй этап снятия карантина по COVID-19 Челябинская область перешла 19 августа. Отменены практически все ограничения на работу образовательных организаций, разрешено проводить массовые и спортивные мероприятия, с 1 сентября открываются кинотеатры. Актуальный список запретов и ограничений можно увидеть здесь.
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