Источник раскрыл подробности обстрела браконьерами бойцов СОБРа

Напавшим на силовиков сильно повезло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

URA.RU стали известные подробности инцидента под Сысертью (Свердловская область), где компания пьяных охотников, подозреваемых в браконьерстве, открыла огонь по егерям и сопровождавшим их сотрудникам Росгвардии. По данным источника агентства, бойцы СОБР отступили в лес, чтобы избежать опасной для жизни перестрелки.

«СОБРовцы совместно с егерем пытались проверить документы у семи человек, — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. — Охотники были сильно пьяны, вели себя очень агрессивно — начали махать стволами. В принципе, это основание для применения оружия, но у СОБРовцев хватило ума и выдержки не „играть в ковбоев“ — вместе с егерями они отошли в лес. Нападавшие тоже, а потом открыли в сторону сотрудников огонь на поражение».

По словам собеседника, стрельба велась с расстояния 70-100 метров — в результате был уничтожен УАЗик егерей и личные вещи бойцов СОБР. Однако пьяные охотники недолго праздновали победу. «Егеря опознали некоторых из них, вскоре подоспело подкрепление и через несколько часов всех их переловили», — рассказал источник.

Как сообщало ранее URA.RU, на днях следователи представили на арест двоих из семи подозреваемых — Антона Никонова и Сергея Кадочникова (те, кто непосредственно стрелял по егерями и СОБРовцам). Однако суд Сысерти не стал их арестовывать, продлив срок задержания на 70 часа, чтобы дать возможность следователям предъявить обвинение.

В свердловском Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по статьям 318 (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.