Суд Сысерти (Свердловская область) не стал арестовывать двух свердловчан, напавших на охотоведов и росгвардейцев — передает из суда корреспондент URA.RU. Вместо этого суд продлил им срок задержания до 72 часов — чтобы следствие смогло предъявить обвинение.
«В суд привезли лишь двоих из семи задержанных — Антона Никонова и Сергея Кадочникова, которые непосредственно стреляли по УАЗику егерей, — сообщает корреспондент агентства. — Остальным пятерым мера пресечения избираться не будет, так как они стрельбы не вели».
Ранее URA.RU сообщало, что 15 августа в Сысертском районе во время рейда охотинспекции совместно с Росгвардией егеря пытались проверить документы у семи вооруженных людей, осуществлявших, предположительно, браконьерскую охоту. Те отказались показывать бумаги, отошли в лес и с расстояния примерно в 100 метров обстреляли проверяющих — в результате сгорел УАЗик регионального Департамента по охране животного мира (люди не пострадали).
Позже полиция задержала всех причастных к инциденту. Выяснилось, что среди них есть бывшие силовики — экс-сотрудники вневедомственной охраны (структура, которая раньше входила в МВД, а теперь подчиняется управлению Росгвардии). Пресс-службы свердловского СКР, ГУ МВДИ и Росгвардии пока не комментируют случившееся.