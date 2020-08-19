19 августа 2020

Против скандального полигона под Курганом завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Шуховский полигон. Курган , мусор, тбо, отходы, свалка, шухинский полигон, отбросы
«Шуховский полигон» угрожает Кургану экологической катастрофой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении скандального курганского МУП «Шуховский полигон», на котором хранили ядовитые отходы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

«Собранные и направленные прокуратурой в следственные органы материалы, послужили основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В настоящее время проводится следствие.

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До этого надзорные службы выявили на полигоне грубые нарушения экологического законодательства. Исследования воды из скважин на полигоне показали наличие в них пестицидов, а воздух на свалке был перенасыщен фенолом.

Ранее сообщалось, что сотрудники МУП «Шуховский полигон» меняли воду в скважинах перед приездом проверок. Из-за этого анализы не показывали превышение содержания в воде пестицидов. Позднее, прокуратура все-таки выявила превышение содержания пестицидов и фенола. Тогда материалы были направлены в следственные органы. До этого следователи нашли место на полигоне, на котором были захоронены тонны ядохимикатов. Нанесенный природе ущерб еще предстоит установить.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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