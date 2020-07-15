На «Шуховском полигоне» (Курганская область) оперативная следственная группа выясняла место, где захоронены тонны ядохимикатов. Участники событий показали, где в землю были закопаны пестициды. На полигон пригнали трактор. Подробности события URА.RU стали известны от источников, знакомых с ситуацией.
«Около 15 человек присутствовали на месте захоронения отходов. В их числе были следователи СУ СК, бывшие сотрудники полигона, которые давали пояснения, как проходило захоронение, а также действующее руководство МУП „Шуховский полигон“», — рассказал инсайдер.
На месте событий корреспондент URА.RU помимо группы людей на территории полигона обнаружил технику. В стороне стояли два автомобиля с символикой МЧС и трактор. Люди при этом все смотрели вниз и что-то обсуждали. Один из присутствующих вел видеосъемку. Территорию полигона периодически облетал квадрокоптер. Позднее вся техника покинула полигон, так и не приступив к работе.
По мнению инсайдера, техника могла не понадобиться по причине того, что захоронение могло стать очевидным. «Экс-сотрудники полигона рассказывали, что поместили пятиметровые железные емкости неглубоко. Спустя пять лет вполне могло оказаться, что часть бочек стало видно. Копать не имело смысла», — считает инсайдер.
Специалист в сфере экологии уверен, что до изъятия пестицидов необходимо провести исследование почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб, нанесенный природе. Кроме того, речь может идти и об ущербе людям — в колодцах дачников рядом с полигоном в воде было обнаружено превышение по нитратам и нитритам. «Оценкой ущерба и выявлением опасных веществ занимаются эксперты, которых в Кургане нет. Вероятно, будут приглашать специалистов из соседних регионов, чтобы взяли пробы и выдали заключение. А потом уже можно будет ожидать утилизации ядохимикатов», — считает эколог.
В мэрии агентству порекомендовали обратиться за комментариями в областной Следственный комитет. В пресс-службе СУ СК России по Курганской области URА.RU подтвердили, что проводится проверка.
Ранее мэрия комментировала URА.RU, что все пестициды, которые хранились на временном складе «Шуховского полигона», были утилизированы в сентябре 2015 года. При этом участники захоронения, которые делали это тайно ночью в августе 2015 года, пояснили, что выполняли указание бывших руководителей полигона Александра Ткаченко и замдиректора Валерия Бабушкина. Распоряжение о захоронении последовало для получения полигоном лицензии.
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