В регионе до 6 сентября продолжается карантин для пожилых людей
Режим самоизоляции продлен — коммунисты обвиняют главу отделения в интригах — югорчане решили отказаться от праздника в пользу больного ребенка — предприниматели готовы протестовать. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:
В округе продлен карантинный режим
- Глава региона Наталья Комарова 20 августа, подписала постановление, согласно которому в регионе до 6 сентября продлевается режим самоизоляции для пожилых и имеющих хронические заболевания граждан. А также беременных женщин.
Коммунисты ХМАО обвинили своего руководителя
- В югорском отделении КПРФ считают, что глава партийной ячейки Алексей Савинцева специально выбрал в шорт-лист для представления президенту кандидатов на пост главы региона, не имевших шансов на его одобрение.
Жители Югры решили отказаться от праздника ради помощи ребенку
- Около пяти с половиной тысяч человек проголосовали на интернет-платформе за то, чтобы в ХМАО вместо празднования Дня нефтяника помочь со сбором денег на лечение Ульяны Александровой из Нефтеюганска, которая больна СМА.
Югорские предприниматели готовы начать забастовку
- Владельцы частных образовательных фирм считают, что из-за введенных в регионе ограничительных мер сотни предприятий закроются, а тысячи югорчан лишатся рабочих мест.
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