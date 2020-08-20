20 августа 2020
19 августа 2020

Самое актуальное в ХМАО на 21 августа. В КПРФ происходит раскол, предприниматели могут начать акции протеста

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время режима самоизоляции. Сургут, человек в маске от гриппа, вирус, санитарные нормы
В регионе до 6 сентября продолжается карантин для пожилых людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Режим самоизоляции продлен — коммунисты обвиняют главу отделения в интригах — югорчане решили отказаться от праздника в пользу больного ребенка — предприниматели готовы протестовать. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:

В округе продлен карантинный режим

  • Глава региона Наталья Комарова 20 августа, подписала постановление, согласно которому в регионе до 6 сентября продлевается режим самоизоляции для пожилых и имеющих хронические заболевания граждан. А также беременных женщин.

Коммунисты ХМАО обвинили своего руководителя

Жители Югры решили отказаться от праздника ради помощи ребенку

Югорские предприниматели готовы начать забастовку

  • Владельцы частных образовательных фирм считают, что из-за введенных в регионе ограничительных мер сотни предприятий закроются, а тысячи югорчан лишатся рабочих мест.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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