Раскол в партии угрожает кандидату в губернаторы ХМАО

Лидеры КПРФ в муниципалитетах недовольны излишним влиянием первого секретаря партии на общие решения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Глава КПРФ ХМАО Алексей Савинцев подвергся критике после того, как его кандидатуру на пост главы региона согласовал президент России Владимир Путин. В партии считают, что кроме Савинцева в шорт-листе оказались кандидаты, не имевшие шансов пройти президентский фильтр. Об этом URA.RU рассказал член бюро комитета КПРФ в ХМАО, попросивший об анонимности.

«Путину ушел список из трех человек: Савинцева, [Жалауддина] Абдуразакова (руководитель партячейки КПРФ в Покачах — ред) и Николая Езерского (член госдумы от Свердловской области — ред). Очевидно, что кроме Савинцева, имеющего опыт работы в ХМАО, выбирать было некого», — сообщил высокопоставленный член партии.

Инсайдер добавляет, что Савинцев сам решал, кто попадет в список, а члены партячеек повлиять на это не могли. В пресс-службе регионального отделения КПРФ эти доводы опровергают. «Кандидатуры утверждает Президиум ЦК КПРФ на основании представления окружкома КПРФ», — добавили там. Но при этом, первый секретарь комитета — именно Савинцев. «Либо у нас такой кадровый голод в партии, либо Савинцев специально поставил вместе с собой очевидно непроходимых кандидатов», — заключил источник, добавляя, что Савинцев таким образом заблокировал амбиции лидеров КПРФ в городах.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин определился со списком кандидатов на пост губернатора ХМАО. В шорт-лист вошли Наталья Комарова, Савинцев и главный «справедливоросс» Югры — Михаил Сердюк.