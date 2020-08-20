Российские студенты с 1 сентября будут получать высокие стипендии

Многие российские регионы объявили, что будут повышать студентам стипендии. В некоторых субъектах прибавки ожидаются достаточно существенные. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
«В Магаданской области молодые люди, которые получают среднее профессиональное образование, будут получать ежемесячно не 1880 рублей, а 20 588 рублей. Таким образом, выплаты вырастут в 11 раз. Стипендии приравняют к прожиточному минимуму на Колыме», — пишет
С первого сентября в Нижегородской области будут увеличены именные стипендии правительства региона для школьников, студентов и аспирантов. Так, для школьников размер выплат увеличится с 300 до 2000 рублей, для студентов — c 1000 до 5000 рублей, для аспирантов — c 3000 до 10 000 рублей. Победители всероссийской олимпиады смогут получить 80 000 рублей, призёры — 50 000 рублей, рассказали в Министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.
Отмечается, что крупные прибавки ждут студентов и во многих других регионах. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе.
Ранее сообщалось, что российским педагогам государственных общеобразовательных учреждений повысят выплаты за классное руководство. Согласно документу, учителя будут получать доплату в размере пяти тысяч рублей.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.