Лавров призвал украинские власти «перестать морочить всем голову»

Киеву необходимо «перестать морочить всем голову» и начать исполнять минские соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — сказал Лавров в интервью газете «Труд».
Глава МИД напомнил, что минские соглашения были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН и предусматривают проведение конституционной реформы по децентрализации и предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Придание особого статуса данным территориям, по словам министра, — это ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем.
Ранее Лавров призвал Киев не тешить себя иллюзиями о силовых сценариях решения конфликта в Донбассе и призвал западные страны вразумить украинские власти. По его словам, вместо выполнения Минских соглашений и попыток установить диалог с ЛНР и ДНР Киев строит иллюзии о введении в Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада, а также все чаще стал грозить решить конфликт силой.
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