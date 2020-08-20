20 августа 2020

Лавров призвал украинские власти «перестать морочить всем голову»

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Украине нужно свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений, сказал Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев

Киеву необходимо «перестать морочить всем голову» и начать исполнять минские соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — сказал Лавров в интервью газете «Труд».

Глава МИД напомнил, что минские соглашения были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН и предусматривают проведение конституционной реформы по децентрализации и предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Придание особого статуса данным территориям, по словам министра, — это ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем.

Ранее Лавров призвал Киев не тешить себя иллюзиями о силовых сценариях решения конфликта в Донбассе и призвал западные страны вразумить украинские власти. По его словам, вместо выполнения Минских соглашений и попыток установить диалог с ЛНР и ДНР Киев строит иллюзии о введении в Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада, а также все чаще стал грозить решить конфликт силой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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