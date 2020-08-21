Тюменцы не могут вернуться домой из отпусков

Самолеты не могут приземлиться в Тюмени из-за тумана Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из-за сильного тумана несколько авиарейсов не могут приземлиться в аэропорту Тюмени «Рощино». Об этом сообщил читатель URA.RU.

«В Тюмени туман. Ряд рейсов авиакомпаний „Победа“ и „Азимут“ не смогли посадить. Кружили над городом полчаса, ждали разрешения. В итоге всех отправили в Екатеринбург», — рассказал пассажир. По его словам, в «Рощино» не смогли приземлиться рейсы с юга России.

В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» эту информацию подтвердили. «Из-за сложных метеоусловий в Тюмени пять рейсов прибыло в аэропорт Кольцово на запасной аэродром. Пассажиры размещены в зоне ожидания вылетов. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Кольцово».

Телефон представителя пресс-службы тюменского аэропорта был недоступен. На сайте «Рощино» указано, что с 05:50 задерживаются восемь рейсов, пять из них приземлились в Екатеринбурге: это самолеты из Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и два из Москвы. На момент публикации материала, тюменцы еще ждали, когда туман рассеется.

Приземлиться в Тюмени не могут 8 самолетов скрин сайта аэропорта «Рощино»