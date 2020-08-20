Отравление Навального может поссорить Россию и США

В США следят на ситуацией с отравлением Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

В США следят за ситуацией с госпитализацией блогера Алексея Навального после возможного отравления. В будущем это происшествие может ухудшить отношения России и Соединенных штатов, заявил помощник президента США Роберт О’Брайен.

«Это чрезвычайно тревожно, и, если за всем этим стоят русские… мы собираемся учитывать это, как мы в будущем будем иметь дело с русскими», — сказал О’Брайен в эфире Fox News. Он также пожелал Навальному скорейшего выздоровления и признался, что в США «молятся о нем и его семье».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу, пишет RT. Сейчас блогер находится в коме. При этом есть версия, что Навальный спровоцировал свое отравление, чтобы избежать суда, передает агентство Nation News. По мнению блогера Юлии Витязевой, травить Навального выгодно его кураторам. «Варианта сейчас два: реальные проблемы со здоровьем, которые бывают у каждого живого человека или театрализованное представление с целью привлечения внимания», — написала Витязева на своей странице в Twitter. В пятницу, 21 августа, врачи центра имени Пирогова и центра нейрохирургии имени Буденко проведут в Омске расширенный консилиум о лечении Навального.

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