ООН признала крымчан жителями России

В 2020 году ООН включила в население России жителей Крыма Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Население России в текущем году выросло на два миллиона человек по сравнению с 2019 годом, следует из материалов ООН. Это объясняется тем, что организация включила в список жителей Крыма, считает завлабораторией количественных методов исследования регионального развитиям РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

«Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма», — приводит слова Егоровой РИА «Новости». По данным ООН, население России сейчас составляет 145,9 миллиона человек. Эта статистика близка к оценкам отечественных исследователей.

На самом полуострове заявили, что признание ООН крымчан гражданами России — это закономерное явление. «Процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна», — считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

В феврале в Германии заявили, что аннексии Россией Крыма в 2014 году не было, а Москва приняла полуостров на законных основаниях, передают «Дни.ру». Тем не менее, в середине лета Евросоюз и США продлили экономические санкции против России, которые были введены после присоединения Крыма.

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