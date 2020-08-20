Врачи запретили транспортировать Навального

Состояние блогера нестабильное, поэтому его опасно транспортировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Состояние Алексея Навального нестабильное, поэтому транспортировать его смертельно опасно. Об этом сообщил главный врач омской больницы скорой помощи №1, где блогер находится в коме.

«Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, решение родственников блогера недостаточно для его перевозки.

Решение о запрете транспортировки блогера принял консилиум врачей, в состав которого вошли московские специалисты. После осмотра представитель Минздрава Омской области Татьяна Шакирова сообщила, что Навальный остается в естественной коме, в стабильно тяжелом состоянии. Также в пятницу, 21 августа, из Германии в Омск вылетел спецрейс, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому. Врачи склоняются к тому, что блогер отравился антидепрессантами. Однако сторонники Навального уверены, что его намерено отравили. А журналистка Юлия Витязева, напротив, считает, что отравление блогера было бы выгодно только его куратором. По ее словам, госпитализировать Навального могли для привлечения внимания к нему, хотя возможны реальные проблемы со здоровьем. За ситуацией с Навальным следят власти США, пишет RT.

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