Врачи осмотрят блогера и примут решение о его транспортировке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

В больнице Омска собрался консилиум врачей, в состав которого вошли московские специалисты. Они обследуют блогера Алексея Навального, который находится в коме, и примут решение о его транспортировке.

«В настоящее время в больнице скорой медицинской помощи №1 Омска проходит совместное с московскими специалистами обследование Алексея Навального. Проходит расширенный консилиум», — сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области. После осмотра блогера врачи примут решение, возможно ли его транспортировать. В ведомстве уточнили, что Навальный по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, сообщает «Национальная служба новостей». По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, его могли отравить, подмешав токсин в чай, уточняет RT. Но медики склоняются к тому, что блогер отравился антидепрессантами. За ситуацией с Навальным следят власти США.

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