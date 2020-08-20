В организме Навального обнаружен яд

Яд в организме блогера опасен для окружающих, заявили в полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

В организме блогера Алексея Навального обнаружили яд. Об этом сообщила его секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на юриста Ивана Жданова.

«Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих», — написала Ярмыш на своей странице в Twitter. По ее словам, правоохранители не говорят название яда, ссылая на тайну следствия. При этом врачи не отреагировали на сообщение.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, сообщает телеканал 360. Врачи склоняются к тому, что блогер отравился антидепрессантами. Однако сторонники Навального уверены, что его намерено отравили.

Утром в пятницу, в омскую больницу прибыли московские врачи, передает RT. Они провели консилиум и пришли к выводу, что состояние пациента нестабильное, поэтому транспортировать его смертельно опасно. Политологи считают, что ситуация с Навальным может поссорить США и Россию.

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