России могут грозить санкции из-за госпитализации Навального

По словам Ярулина, дискредитация России выгодна для США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

США могут ввести новые санкции против России, пока идет расследование отравления блогера Алексея Навального. Такое мнение URA.RU высказал политолог Илдус Ярулин.

«Демократическая партия США воспользуется расследованием отравления Навального, чтобы ввести новые санкции против России», — рассказал Ярулин. По его словам, дискредитация России выгодна для США. Президент страны Дональд Трамп не будет препятствовать введению санкций, считает эксперт.

Ярулин добавил, что, если расследование затянется, демократы США постараются испортить имидж России. По мнению политолога, они могут связать госпитализацию Навального с делом Сергея и Юлии Скрипаль, которые были отравлены 4 марта 2018 года, и с делом о задержании российских граждан в Белоруссии. Все это будет подчинено цели убедить мировое сообщество, что «с Россией невозможно будет иметь дел», добавил Ярулин.

Ранее помощник президента США Роберт О’Брайен заявил, что в США следят за госпитализацией Навального. О’Брайен допустил, что Навальный мог быть отравлен по политическим соображениям.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу в тяжелом состоянии, передает RT. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш считает, что его могли отравить. В ответ на это украинская журналистка Юлия Витязева, написала в своем Twitter, что травить Навального выгодно лишь его кураторам. Она не исключает проблем со здоровьем у блогера.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.